Приштина, Сербия, 21 сентября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Миссия НАТО в Косово KFOR 21 сентября анонсировала новые учения. Учения «Золотая сабля» пройдут в лагере «Новосело» 27 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, военные предупредили местных жителей о возможности увеличения трафика и появления военной техники, однако заверили, что все необходимые меры по предупреждению нежелательных последствий учений будут приняты.

В учениях будут участвовать представители миссии ЕС по установлению верховенства права в Косово EULEX.

В пресс-коммюнике KFOR подчеркивается, то задачей миссии является поддержание свободы передвижения в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.