Милтон-Кинс, Великобритания, , 22:55 — REGNUM Актёр Том Харди одержал победу на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу в Милтон-Кинс (Великобритания). Об этом 21 сентября сообщает Deadline.

Том Харди в роли Эдди Брока (Веном) Цитата из к/ф «Веном». Реж. Рубен Фляйшер. 2018. США, Китай

Как отмечает издание, один из противников Харди признался, что был поражён, увидев Харди своим соперником. Однако актёр впоследствии сказал ему: «Забудь, что это я, и делай то, что обычно делаешь».

Харди занял первое место в своей категории. Это позволило ему получить синий пояс, который является вторым цветом из пяти после чёрного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Том Харди и Остин Батлер снимутся в драме «Байкеры» режиссёра Джеффа Николса. Картина расскажет о банде байкеров, существовавшей в 1960-е годы.

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