Мадрид, , 22:55 — REGNUM 29-летний центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер прокомментировал увольнение немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера лондонского «Челси».

«В «Челси» мне пришлось учиться многому на собственном горьком опыте. Я всегда был готов играть, и, к счастью, в лице Томаса Тухеля появился тренер, который доверился мне и показал, что я для него важный игрок», — цитирует Рюдигера издание Sport1.

За «Челси» Антонио Рюдигер выступал в 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент немецкий специалист выступает за мадридский «Реал» после перехода из лондонского клуба на правах свободного агента.