Ереван, 21 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Войска Азербайджана обстреляли позиции армянских военных в восточной части границы, сообщает вечером 21 сентября пресс-служба Минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По утверждению ведомства, огонь вёлся из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

«21 сентября около 20:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия по позициям армянских военных, расположенным на востоке армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. Есть один раненый с армянской стороны», — указано в сообщении Минобороны Армении.

К 20:30 ситуация стабилизировалась.

Напомним, 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.