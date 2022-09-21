Херсон, Бывш. УССР, , 22:54 — REGNUM Американскую реактивную систему залпового огня HIMARS применили бандеровские боевики при обстреле Херсона вечером 21 сентября, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Прицел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нацисты с помощью американских специалистов пытались нанести очередной ракетный удар по Херсону», — рассказал Стремоусов в интервью РИА Новости. Он добавил, что часть ракет была обезврежена системой ПВО, однако несколько ударили по объектам города, в том числе гражданским.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Херсоне в результате атаки ВСУ повреждены пожарная часть и паромная переправа, также взрыв прогремел в районе мостоперехода ХБК-Таврический. Есть пострадавшие.

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