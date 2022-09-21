Москва, , 23:52 — REGNUM Все, что президент Владимир Путин рассказал в своем обращении к гражданам России 21 сентября, было одновременно и ожидаемо, и оправданно. Такое мнение ИА REGNUM высказал председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович.

Российская армия Министерство обороны Российской Федерации

Следите за развитием событий в трансляции: «Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости»

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем обращении рассказал гражданам о ситуации на Донбассе и ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Путин объявил о том, что в стране будет проведена частичная мобилизация. Президент рассказал, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, а некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Путин напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения, и при угрозе ее территориальной целостности будут использованы все имеющиеся в распоряжении российской армии средства.

«Я считаю, что для России наступило время, когда нужно усилить действия на поле специальной военной операции, так как этот конфликт все больше принимает форму военного конфликта с НАТО. Поэтому чрезвычайно важно, что президент России в своей речи, может быть, первый раз с начала специальной операции в феврале этого года использовал предельно четкую риторику, обозначив переход к другому уровню действий со стороны России», — рассказал Радинович.

При этом эксперт высказал сожаление, что территорией, где разворачивается этот конфликт, являются исторические земли России, прежде всего, Новороссия.

[ б. УССР ] международно признана как государство, это часть русского организма, русской культуры, истории. Поэтому объяснимо, что Россия рассматривает события на этой территории как свой внутренний вопрос. Запад со своей стороны также правильно оценил, что, используя [б. УССР], он болезненно ударит по России. Единственное, на Западе ошиблись при оценке готовности России защищать свои территории и свое право на существование. Наверное, все еще жива память о том, как просто было развалить СССР, имея в лице представителей высшего советского руководства своеобразных помощников. Любомир Радинович Это последствия предыдущих десятилетий и огромных усилий Запада, вложенных не только в сдерживание России, но и в ее медленное разрушение изнутри. Несмотря на то, чтоб. УССРмеждународно признана как государство, это часть русского организма, русской культуры, истории. Поэтому объяснимо, что Россия рассматривает события на этой территории как свой внутренний вопрос. Запад со своей стороны также правильно оценил, что, используя [б. УССР], он болезненно ударит по России. Единственное, на Западе ошиблись при оценке готовности России защищать свои территории и свое право на существование. Наверное, все еще жива память о том, как просто было развалить СССР, имея в лице представителей высшего советского руководства своеобразных помощников.

Эксперт напомнил, что президент Путин в своей речи употребил некоторые элементы, которые Запад может воспринять как повышение ставок со стороны России.

«Я имею в виду прежде всего заявление о том, что Россия для собственной защиты готова использовать все виды вооружения, которым располагает. Мне кажется, что это может быть путём к тому, чтобы на Западе опомнились», — подытожил Любомир Радинович.