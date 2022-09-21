Москва, 21 сентября 2022, 23:52 — REGNUM Все, что президент Владимир Путин рассказал в своем обращении к гражданам России 21 сентября, было одновременно и ожидаемо, и оправданно. Такое мнение ИА REGNUM высказал председатель координационного совета Российско-балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович.
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Напомним, что президент России Владимир Путин в своем обращении рассказал гражданам о ситуации на Донбассе и ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Путин объявил о том, что в стране будет проведена частичная мобилизация. Президент рассказал, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, а некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Путин напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения, и при угрозе ее территориальной целостности будут использованы все имеющиеся в распоряжении российской армии средства.
«Я считаю, что для России наступило время, когда нужно усилить действия на поле специальной военной операции, так как этот конфликт все больше принимает форму военного конфликта с НАТО. Поэтому чрезвычайно важно, что президент России в своей речи, может быть, первый раз с начала специальной операции в феврале этого года использовал предельно четкую риторику, обозначив переход к другому уровню действий со стороны России», — рассказал Радинович.
При этом эксперт высказал сожаление, что территорией, где разворачивается этот конфликт, являются исторические земли России, прежде всего, Новороссия.
Эксперт напомнил, что президент Путин в своей речи употребил некоторые элементы, которые Запад может воспринять как повышение ставок со стороны России.
«Я имею в виду прежде всего заявление о том, что Россия для собственной защиты готова использовать все виды вооружения, которым располагает. Мне кажется, что это может быть путём к тому, чтобы на Западе опомнились», — подытожил Любомир Радинович.