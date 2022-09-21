Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Певица Шакира призналась, что ей тяжело далось расставание с футболистом Жераром Пике. Об этом она рассказала 21 сентября в интервью изданию Elle.

Casarosada.gob.ar Шакира

По словам артистки, во время разрыва она переживала «самый тёмный период своей жизни». «Очень трудно говорить об этом лично, тем более, что я впервые обращаюсь к этой ситуации в интервью. Я хранила молчание и просто пыталась все это обработать… Трудно об этом говорить, особенно потому, что я все еще переживаю это», — поделилась Шакира.

ИА REGNUM напоминает, что Шакира и Жерар Пике не были женаты, однако у них есть двое общих детей. По информации западных СМИ, причиной расставания стали многочисленные измены спортсмена.