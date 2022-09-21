Барселона, Испания, 21 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник национальной сборной Нидерландов по футболу Френки де Йонг прокомментировал желание каталонской «Барселоны» продать его в прошедшего летнее трансферное окно.

«Барселона»

«Я всегда хотел остаться в «Барселоне». Знал это и сохранял спокойствие. Не могу раскрыть всех деталей, но у клуба есть свои идеи, у меня есть свои идеи, иногда они противоречат друг другу. Рад, что в конце концов все закончилось хорошо. Когда играю меньше, это сказывается. Не столько с точки зрения техники, ведь ты знаешь, как играть в футбол, сколько с точки зрения физической формы», — заявил де Йонг на прошедшей пресс-конференции.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в восьми матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Кадиса».

За «сине-гранатовых» нидерландец выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает де Йонга в 60 миллионов евро.