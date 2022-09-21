21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:57 — REGNUM После многочисленных нападений в метро Нью-Йорка губернатор города Кэти Хочул объявила о том, что отныне в каждом вагоне метро будет установлено по две камеры наблюдения. Таким образом местные власти пытаются привлечь обратно людей, напуганных разгулом преступности, и поддержать систему метрополитена, финансовое положение которой пошатнулись.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Программа наблюдения вводится на фоне того, как многие жители Нью-Йорка отказываются от метро. Во время пандемии коронавируса, когда город был перекрыт, многие граждане нашли новые способы передвигаться по земле, пока преступность стала более распространенной под землей.

Хочул заявила, что камеры позволят отслеживать нападения, грабежи и поведение бездомных.

«Вы думаете, что Большой Брат следит за вами в метро? Вы абсолютно правы. Это наша цель: дать людям понять, что мы будем наблюдать за поездами метро, и это придаст людям душевное спокойствие», — сказала губернатор.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией New York Times.

«Как это повлияет на прокуроров, которые не хотят выполнять свою работу? Это перестановка шезлонгов на «Титанике», — считает Furious.

«Я полагаю, что эти камеры будут обслуживаться и работать примерно так же, как и вся остальная система метро… никак», — пишет Cody.

«Что помогло бы «успокоить мою тревогу» по поводу поездки в метро, так это знание того, что людей, которых арестовывают, не освобождают, чтобы они совершали новые преступления. Бессмысленная система «правосудия» с вращающимися дверями, которую мы имеем сейчас, которая является огромной несправедливостью для большинства из нас, вполне гарантирует, что качество жизни и наша безопасность (на улице и в метро) равны нулю. Я не буду ездить в метро, пока кто-нибудь здравомыслящий не возьмет этот бардак под контроль. И совершенно ясно, что Хочул этого не сделает», — указывает L.

Кэти Хочул NYS DEC

«Как человек, который ездит в метро много раз в неделю, я не понимаю, как камеры могут повысить безопасность в поезде. Сейчас я не чувствую себя в безопасности, но даже если бы я чувствовал себя в безопасности, камеры не сделали бы меня спокойнее, они просто еще больше разрушают частную жизнь каждого. Если бы люди, которых я стараюсь избегать в метро, не были под кайфом, пьяны или психически неуравновешенны, возможно, была бы небольшая вероятность того, что их отпугнут камеры. Но они почти всегда под кайфом, пьяны или психически неуравновешенны. Они даже не подумают о камерах. Особенно о камерах, за которыми следят только после совершения преступления. Вместо этого город должен сосредоточиться на уборке станций, размещении полицейских офисов в поездах и на станциях, а также на том, чтобы убрать бездомных с улиц и из поездов», — советует MAC.

«Я бы чувствовал себя в метро безопаснее, если бы на каждой станции было гораздо больше сотрудников, выполняющих различные функции — уборка, помощь пассажирам, попавшим в беду, и т.д. и т.п. Нам не нужно больше механизации, нам нужно больше гуманизации», — убежден Sue O.

«Люди избегают метро, потому что оно переполнено и отвратительно», — подчеркивает Brynie.

«Большой Брат наконец-то прошел полный круг. Следующий этап — камеры в наших спальнях», — предсказывает Zeke.

«Отлично, значит, будет записано зернистое видео о совершении преступления, которое, возможно, будет просмотрено спустя несколько недель, если вообще будет просмотрено», — осуждает gkwest.

«Неужели кто-то с половиной мозга действительно думает, что камеры без постоянного присутствия полиции окажут значительное влияние на преступность в метро?» — недоумевает Chris1.

Метро Нью-Йорка Robert Aakerman

«Отсутствие уголовного преследования в сочетании с безразличием полиции, вызванным тем же самым, — вот в чем проблема. Полиция «отступает» — это серьезная общенациональная проблема, которую необходимо решать. Если идет волна преступности, почему офицеры не дежурят в метро?» — спрашивает Scott.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на станции метрополитена 36th St. Сансет Парк в е в нью-йоркском районе Бруклин произошла стрельба. После этого на месте инцидента также обнаружили несработавшие взрывные устройства. Происшествие произошло в час пик, когда метро используется максимальным числом пассажиров.

На фоне волны преступности американцы продолжают скупать оружие в рекордном количестве и пользуются им гораздо чаще, чем об этом сообщают СМИ.