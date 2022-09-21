Рим, , 22:40 — REGNUM Правые Италии в случае победы на выборах возобновят действие декретов, утвержденных в период работы Маттео Сальвини главой МВД, заявил лидер «Лиги» 21 сентября.

Маттео Сальвини Arlington National Cemetery

Речь идет о более широких полномочиях правоохранительных органов для борьбы с уличной преступностью, а также о борьбе с нелегальной миграцией в том числе с помощью служб береговой охраны.

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а на территории ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.