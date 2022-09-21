Варшава, , 22:44 — REGNUM Власти Польши намерены уничтожить «Памятник освобождения Варминьско-Мазурской земли» в городе Ольштыне, сообщает 21 сентября польское министерство культуры и национального наследия (MKiDN).

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Министр культуры и национального наследия принял решение об отмене решения о внесении в реестр памятников «Памятника освобождения Варминьско-Мазурской Земли» в Ольштыне», — указано в сообщении ведомства.

Отмечено, что таким образом власти хотят распространить на памятник положения «закона о декоммунизации» и в его рамках снести мемориал.

«Министр культуры и национального наследия давно придерживается позиции, что дальнейшая демонстрация в публичном пространстве объекта, который являлся «доказательством благодарности» армии СССР, недопустимо и противоречит интересам государства», — подчеркивает министерство культуры и национального наследия Польши.