Хельсинки, 21 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Финские власти принимают меры, чтобы узаконить возможность полного запрета на въезд в республику для граждан России, заявил 21 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет Iltalehti.

FinnishGovernment Пекка Хаависто

ИА REGNUM) туристический поток». Пекка Хаависто «Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот (российский — прим.) туристический поток».

Глава финской дипломатии пояснил, что, возможно, придётся, причём «очень быстро», разработать «новый закон». Мотивом для Хельсинки является то, что якобы финны не хотят, чтобы их страна была транзитной территорией для граждан РФ, получивших шенгенские визы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Финляндия не смогла пока запретить въезд для граждан России, ссылаясь на законодательные ограничения.