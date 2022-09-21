Рим, 21 сентября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Власти Италии должны немедленно выделить по крайне мере 30 млрд евро на смягчение последствий роста цен на энергию для граждан и предприятий, заявил 21 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Governo.it Маттео Сальвини

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Если проблема не будет решена оперативно, дело может кончиться коллапсом всей экономической системы в стране и многомиллионной безработицей, добавил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.