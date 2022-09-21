Тюмень, 21 сентября, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent за баррель в конце 2022 года составит менее $ 70. Такой прогноз дали участники делового завтрака 21 сентября на Тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Добыча нефти в 2022 году показала устойчивость, несмотря на первоначальные прогнозы о значительном сокращении, сообщила на деловом завтраке советник генерального директора РЭА Минэнерго России Дарья Козлова.

«В самом начале, конечно, существовали проблемы с взаиморасчетами, фрахтом. 9 сентября 2022 года США выпустило руководство по применению прайс кэп. Любой гражданин США должен будет отчитываться о сделках с российской нефтью. В каком формате проходит сделка, по какой цене. Как сказал президент России Владимир Путин, в этом случае, российские поставки будут направлены на дружественные рынки, не поддерживающие нерыночные механизмы», — цитирует эксперта пресс-служба форума TNF.

Дарья Козлова подчеркнула, что согласно недавнему прогнозу, спрос на нефть в Азии вырастет на 2-2,5 миллиона барреля в сутки в следующем году.

«Это дает возможность переориентироваться», — акцентировала внимание советник генерального директора РЭА Минэнерго России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам дня 20 сентября цена на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, до $90,89. Сегодня, 21 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $90,50 за баррель. Низкую активность на рынке эксперты связывают с тем, что трейдеры ждут решения по ставкам и выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.