Рим, , 22:30 — REGNUM Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони 21 сентября вновь заявила о необходимости внесения поправок в распределение грантовых и фондовых средств, которые Италия получит от ЕС.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

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В 2021 году ситуация была совершенно иной, тогда можно было планировать, что основные затраты пойдут на «озеленение экономики», теперь есть куда более очевидные приоритеты, в первую очередь — минимизация последствий энергокризиса, отметила Мелони.

Конкуренты «Братьев Италии» ранее заявляли, что в случае попытки пересмотра уже подписанных с Брюсселем соглашений Италия может вообще лишиться этих средств (объемом около 200 млрд евро), Мелони считает, что эти опасения безосновательны.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.