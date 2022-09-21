Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Студия HBO Documentary Films работает над эпизодом, следующего за документальным сериалом 2019 года «Дело Аднана Сайеда». Об этом 21 сентября пишет Variety.

Фото Аднана Сайеда Цитата из т/с «Дело Аднана Сайеда». 2019 год

«Мы знали, что конец сериала «Дело Аднана Сайеда» не был концом этой истории, и мы внимательно следили за каждым поворотом в деле с момента премьеры в марте 2019 года», — поделилась режиссёр шоу Эми Берг. Планируется, что продолжение выйдет в 2023 году.

ИА REGNUM напоминает, что «Дело Аднана Сайеда» — это документальный сериал об убийстве старшеклассницы Хэ Мин Ли, в котором обвинили её парня Аднана Сайеда. Он получил пожизненное заключение, однако после выхода подкаста Serial, поставившего под вопрос его виновность, американский суд отменил приговор.

Сайед, который отбыл 23 года тюремного заключения, будет находиться под домашним арестом и GPS-наблюдением, пока прокуроры решают, открывать новое судебное разбирательство или закрыть дело.

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