Венеция, Италия, , 22:27 — REGNUM В Венеции в районе Санта-Кроче бушует сильный пожар, сообщает 21 сентября официальный аккаунт муниципалитета в Twitter.

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«Оперативный центр местной полиции сообщает о пожаре в Венеции, в одном из домов в Санта-Кроче. На место происшествия прибыли пожарная бригада и патрули полиции», — указано в сообщении.

По данным местных СМИ, пожар возник в одной из квартир в историческом центре Венеции. Полиция утверждает, что всех людей удалось эвакуировать.

Местные жители публикуют фото и видео столба дыма, который видно за несколько километров.

Причина пожара пока не выяснена.

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