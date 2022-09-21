Вашингтон, 21 сентября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США понизила свой прогноз по росту ВВП страны в 2022 году с прежних 1,7% до 0,2%, в 2023 году — с 1,7% до 1,2%. Об этом сообщается в распространённом 21 сентября пресс-релизе американского финансового регулятора.

ФРС США

Также ФРС повысила прогноз по инфляции в Соединённых Штатах на 2022 год с прежних 5,2% до 5,4%, на 2023 год — с 2,6% до 2,8%.

Прогноз по уровню безработицы на 2022 год увеличен с 3,7% до 3,8%, на 2023 год — с 3,9% до 4,4%.

Напомним, ранее сегодня ФРС в третий раз подряд приняла решение о повышении базовой процентной ставки сразу на 0,75 процентного пункта — до 3–3,25% годовых.