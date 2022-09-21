Тирана, , 22:40 — REGNUM Двое российских туристов Михаил Зорин и Светлана Тимофеева и турист с территории б. УССР Федор Алпатов 21 сентября предстали перед албанским судом с требованием ослабить для них меры безопасности.

Николай Рачков. Украинец. Вторая половина XIX века

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, туристы находятся в КПЗ по обвинению в шпионаже в пользу России.

Несмотря на то, что сам премьер-министр Албании, узнав об аресте туристов, высмеял дело, отметив, что фотографии заброшенных военных объектов не могут считаться шпионажем, судебная власть остается независимой, что играло даже против явно настроенного против специальной военной операции России Федора Алпатова.

Адвокат туристов потребовал освободить его клиента из-под стражи, чтобы тот мог продолжить обучение в польской докторантуре. Алпатов прослезился перед судебной коллегией и заявил, что он считает Россию вражеской страной и что его брат лишился руки после российских обстрелов.

Проникновенные выступления Алпатова перед судом не помогли и трое братьев по несчастью остались в тюрьме.

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