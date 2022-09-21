Рим, 21 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В настоящее время Италии нет смысла думать об атомной энергетике как о способе выхода из энергокризиса, заявил 21 сентября лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Francesco Pierantoni Энрико Летта

Он напомнил, что введенную в строй в 2022 году в Финляндии АЭС строили семь лет, и обошлось это в 11 млрд евро. Нужно не рассуждать об АЭС, а наращивать закупки газа у альтернативных России поставщиков и увеличивать объемы производства энергии из возобновляемых источников, считает Летта.

Ранее ряд итальянских политиков высказались за возвращение к использованию атомной энергетике по «современным» технологиям.

Все АЭС в стране были закрыты в 1990—2000 годы после нескольких проведенных референдумов по «экологическим» соображениям. В настоящее время Италия импортирует часть используемой электроэнергии.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20%. «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.