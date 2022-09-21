Херсон, Бывш. УССР, , 22:19 — REGNUM Пожарная часть в Херсоне попала под обстрел бандеровских боевиков 21 сентября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Огонь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В экстренных службах города заявили, что, по предварительной информации, есть пострадавшие.

Как сообщает Mash, по Херсону был нанесён ракетный удар: несколько ракет были перехвачены системой ПВО, но несколько попали по пожарной части.

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