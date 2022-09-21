Херсон, 21 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Пожарная часть в Херсоне попала под обстрел бандеровских боевиков 21 сентября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

В экстренных службах города заявили, что, по предварительной информации, есть пострадавшие.

Как сообщает Mash, по Херсону был нанесён ракетный удар: несколько ракет были перехвачены системой ПВО, но несколько попали по пожарной части.