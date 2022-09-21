Бишкек, , 22:33 — REGNUM Даже если передача афганской авиации властям Таджикистана и Узбекистана состоится, хочется верить, что они будут применять ее для отражения террористической угрозы. Об этом 21 сентября ИА REGNUM заявил экс-заместитель председателя госкомитета национальной безопасности Киргизии Артур Медетбеков.

Дезинформация Apitv.moscow

Напомним, 20 сентября журнал Politico со ссылкой на информированные источники сообщил, что США планируют передать Таджикистану и Узбекистану 46 единиц авиатехники бывшей афганской армии. Самолеты и вертолеты были угнаны афганскими лётчиками после прохода к власти в Афганистане"Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению собеседника, информация о якобы планируемой США передаче вертолетов и самолетов, находящихся на территории Таджикистана и Узбекистана правительствам этих стран, «требует проверки».

«С одной стороны, этот может быть фейк, который распространили недобросовестные журналисты с целью привлечь внимание. С другой — это может быть целенаправленной информационной кампанией США, которые хотят окончательно поссорить Душанбе и Ташкент с Кабулом. Ведь находящиеся у власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают эту авиацию своей собственностью», — пояснил эксперт по безопасности.

Материалы по теме: Эксперт: Таджикистан и Узбекистан могут продать дважды украденную вещь

Медетбеков отметил, что также не исключено, что «западные журналисты в свете последнего конфликта между Киргизией и Таджикистаном хотят напугать соседей Таджикистана и Узбекистана».

«США хотели забрать эту авиацию из Таджикистана и Узбекистана, чтобы передать ее киевскому режиму или Катару. Вашингтон понял, что сейчас это невозможно сделать, и может быть, он играет на этом вопросе. Напомню, что Таджикистан и Узбекистан входят в ШОС. А Таджикистан ко всему прочему является членом ОДКБ. И если действительно передача авиации нашим соседям имеет место быть — очень хочется пожелать, чтобы они применяли ее для борьбы с террористами, а не для запугивания соседей по региону», — подчеркнул экс-заместитель председателя госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Читайте также: В Киргизии оценили разрушения в ходе конфликта с Таджикистаном