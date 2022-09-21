Лос-Анджелес, США, , 22:12 — REGNUM Американский диджей Diplo (Томас Уэсли Пенц) выиграл суд против бывшей девушки Шелли Огюст, которая обвинила его в преследовании и угрозах. Об этом 21 сентября пишет TMZ.

Диджей Diplo Скриншот с YouTube

Суд принял сторону музыканта. Теперь Огюст должна будет выплатить ему компенсацию в размере $1,2 млн, а также покрыть все юридические издержки.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2021 года Огюст заявила, что Diplo якобы преследует её после их расставания, а также угрожает распространить секс-видео с её участием. Сам диджей опровергал эти утверждения — он рассказал, что именно Огюст следит за ним, а также его семьёй.

Читайте ранее в этом сюжете: Рита Ора подтвердила свою тайную свадьбу с Тайкой Вайтити