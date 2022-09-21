Сочи, Краснодарский край, 21 сентября 2022, 22:11 — REGNUM Российский актёр Павел Прилучный раскрыл детали второго полнометражного фильма по сериалу «Мажор». Его слова приводит портал «Вокруг ТВ».

Павел Прилучный
Павел Прилучный
Цитата из интервью для проекта «вМесте»

«Игорь Соколовский — родной персонаж. Он взрослеет вместе со мной, у него появляются новые приоритеты. Девушки отошли на второй план, сейчас для него важно воспитание дочери», — заявил актёр. Прилучный также добавил, что действие предстоящей ленты развернётся в Сочи, куда его герой переедет из Москвы вместе с дочерью.

Напомним, в августе 2022 года Павел Прилучный женился во второй раз. Избранницей артиста стала актриса Зепюр Брутян.

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