Сочи, Краснодарский край, 21 сентября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Российский актёр Павел Прилучный раскрыл детали второго полнометражного фильма по сериалу «Мажор». Его слова приводит портал «Вокруг ТВ».

Цитата из интервью для проекта «вМесте» Павел Прилучный

«Игорь Соколовский — родной персонаж. Он взрослеет вместе со мной, у него появляются новые приоритеты. Девушки отошли на второй план, сейчас для него важно воспитание дочери», — заявил актёр. Прилучный также добавил, что действие предстоящей ленты развернётся в Сочи, куда его герой переедет из Москвы вместе с дочерью.

Напомним, в августе 2022 года Павел Прилучный женился во второй раз. Избранницей артиста стала актриса Зепюр Брутян.