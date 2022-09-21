Белгород, 21 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Громкие звуки прозвучали в небе над Белгородом поздно вечером 21 сентября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сработала система ПВО.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Данные о последствиях на земле уточняются, так же как и о пострадавших, уточнил глава региона в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 21 сентября было обстреляно белгородское село Логачевка, загорелся частный дом.