Система ПВО сработала над Белгородом — губернатор
Белгород, 21 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Громкие звуки прозвучали в небе над Белгородом поздно вечером 21 сентября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сработала система ПВО.
Belregion.ru
Вячеслав Гладков
Данные о последствиях на земле уточняются, так же как и о пострадавших, уточнил глава региона в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 21 сентября было обстреляно белгородское село Логачевка, загорелся частный дом.