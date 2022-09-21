Грозный, 21 сентября 2022, 22:07 — REGNUM Удар по Запорожской АЭС был нанесён бандеровскими боевиками из американских реактивных установок, написал 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Комментируя информацию об очередном обстреле ЗАЭС, Кадыров уточнил, что снаряд ВСУ повредил водяную трубу системы охлаждения энергоблока и что катастрофы не случилось только благодаря работе дополнительных резервных источников системы безопасности реактора.
Осмотр места ЧП показал, что атаку ВСУ вели «из американских реактивных установок». «Об этом наглядно говорят найденные осколки крупнокалиберного снаряда», — заявил Кадыров, призвав показать эти доказательства агрессии Киева «простым европейцам и гражданам США».
Глава Чечни при этом напомнил, что у Вашингтона «есть опыт уничтожения атомными бомбардировками» двух городов Японии в августе 1945 года.
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