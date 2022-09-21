Грозный, 21 сентября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Удар по Запорожской АЭС был нанесён бандеровскими боевиками из американских реактивных установок, написал 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

Комментируя информацию об очередном обстреле ЗАЭС, Кадыров уточнил, что снаряд ВСУ повредил водяную трубу системы охлаждения энергоблока и что катастрофы не случилось только благодаря работе дополнительных резервных источников системы безопасности реактора.

Осмотр места ЧП показал, что атаку ВСУ вели «из американских реактивных установок». «Об этом наглядно говорят найденные осколки крупнокалиберного снаряда», — заявил Кадыров, призвав показать эти доказательства агрессии Киева «простым европейцам и гражданам США».

Рамзан Кадыров «Пусть делают выводы о том, кто именно убивает мирное население Донбасса и подводит человечество к очередной ядерной катастрофе. Хотя Америке не привыкать».

Глава Чечни при этом напомнил, что у Вашингтона «есть опыт уничтожения атомными бомбардировками» двух городов Японии в августе 1945 года.