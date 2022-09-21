Москва, , 21:58 — REGNUM С 21 сентября по Указу Президента России Владимира Путина в России объявлена частичная мобилизация. В своем обращении глава государства подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, состоящие в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Мобилизационные мероприятия направлены на защиту нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также на обеспечение безопасности нашего народа и жителей на освобожденных территориях.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Депутаты «новой волны» поддержали решение Президента России и готовы общими усилиями оказывать всю необходимую помощь.

Олег Голиков, заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (фракция «Единая Россия») заявил о своем решении встать на защиту страны.

«Конечно, все дееспособные мужчины должны защищать свою страну. Это у меня от воспитания, начиная с семьи, школы и армии. В школе была военная подготовка и в армии служил. Готов встать в строй, несмотря на то, что по Конституции России меня не должны призывать, так как я сержант запаса и мне больше 50 лет», — сказал он.

За время проведения специальной военной операции депутат не раз посещал Донбасс с гуманитарной помощью, а также участвовал в восстановлении социальной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Позицию Олега Голикова разделяет Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике (фракция ЛДПР). Парламентарий отметил, что «Указ не вводит никаких различий между депутатами и избирателями в части отношения к мобилизационным обязанностям. Перед законом все одинаково равны».

После обращения Владимира Путина к россиянам депутат Госдумы Екатерина Стенякина (фракция «Единая Россия»), член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов записалась на курсы сестринского дела для оказания первой медицинской помощи.

«Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться всеми силами помочь моей стране и тем, кто встал на ее защиту», — заявила депутат.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов (фракция «Единая Россия») считает решение главы государства о частичной мобилизации не только правильным, но и давно назревшим.

Депутат отметил, что парламентарии вносят весомый вклад в процесс восстановления мирной жизни на Донбассе: «Хочу подчеркнуть, что значительное число депутатов уже находятся в республиках — организуют гуманитарную и военную помощь. Сам неоднократно был в Рубежном, Северодонецке и Луганске. Уверен, что мы должны сделать всё, чтобы вернуть мир на эти территории».

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что каждый житель страны должен принять участие в деле помощи своей Родине: «Сегодня в своём обращении президент России подчеркнул, что двум мирам — Русскому и Западному вновь придётся бороться за право существовать на этой планете. Уроки Петровской эпохи, Отечественной и Великой Отечественной войны были очень быстро забыты».

Депутат одним из первых после начала специальной военной операции отправился на Донбасс как врач. Дмитрий Хубезов не раз поставлял лекарства и медицинское оборудование в больницы Донбасса и лично помогал привозить медиков-добровольцев для работы в регионе.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко (фракция «Единая Россия») отметила, что полностью доверяет решению президента.

По мнению депутата, глава государства делает все для защиты Родины и территориального суверенитета.