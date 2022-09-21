Вашингтон, 21 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Соучредитель компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг сообщил о беременности его жены Присциллы Чан. Он написал пост об этом в своём аккаунте в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 21 сентября.

Guillaume Paumier Марк Цукерберг

Цукерберг опубликовал фото с женой. «Много любви. Рады сообщить, что в следующем году у Максимы и Августы появится младшая сестра», — поделился предприниматель.

ИА REGNUM напоминает, что Цукерберг и Чан были давними друзьями — они поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух дочерей.