Приштина, Сербия, , 22:09 — REGNUM Правительство Косово в ходе электронного заседания 20 сентября приняло решение о выделении 19 млн евро на поддержку населения в период энергетического кризиса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, средства будут использованы для снижения цены на электроэнергию для конечных потребителей. Еще шесть миллионов евро было выделено на реализацию мер по повышению эффективности расходования электричества.

Неожиданной мерой стал запрет на экспорт и реэкспорт продуктов переработки зерновых, используемых для создания биотоплива. Временный запрет был введен в соответствии с интегрированным тарифом Косово на 2022 год.

Также правительство Косово удвоило социальные выплаты за сентябрь 2022 года.

В рамках строительства инфраструктурных объектов общественного значения были объявлены объектами, представляющими особый общественный интерес участки земли в кадастровых зонах Берняк и Высший Ясеновик в муниципалитете Зубин Поток.

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