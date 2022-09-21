Тюмень, , 21:52 — REGNUM В Тюмени бывшему главному врачу «Медицинского города» вынесен приговор по обвинению в нецелевом расходовании 18,4 млн рублей территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Медицинский город» в Тюмени Medgorod.info

ТФОМС Тюменской области, в ходе ведомственной проверки в 2019 году выяснил, что главный врач «Медицинского города» направлял тяжелобольных пациентов в стационар ООО «Моремед+» — четырехзвездочный отель «Море» на Салаирском тракте. Отмечается, что хотя у отеля была медицинская лицензия, по условиям договора из медпомощи пациентам здесь предлагался лишь уход медсестры, когда условия лицензии требуют наличие в таком центре современного оборудования и врачебного контроля. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ («Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере»).

Суд приговорил бывшего главврача «Медгорода» к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком, лишив его права занимать должности на государственной службе в системе здравоохранения, связанной с выполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больница в Свердловской области задолжала поставщику лекарств 14,9 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В деле «Медицинского города» Тюмени появилось новое обвинение