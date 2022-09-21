Санкт-Петербург, , 22:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге по делу о превышении должностных полномочий задержали главу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова, сообщило вечером 21 сентября издание «Фонтанка».

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КГИОП является органом правительства Санкт‑Петербурга, созданным для проведения государственной политики и осуществления государственного управления в сфере охраны и использования памятников истории и культуры.

«Макаров был задержан 21 сентября после символического обыска у него в кабинете. Ему предъявлено превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В данный момент чиновник находится на Торжковской в СК по Северо-Западу. При этом им занимается центральный аппарат СК», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин вечером 24 августа неожиданно приехал на Большую Морскую улицу, где в это время продолжался снос флигелей исторического особняка Салтыковой, против чего настойчиво выступают градозащитники. Организаторы сноса были доставлены на допрос. Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту сноса флигелей, а также по факту нападения на одного из градозащитников. Уголовные дела были возбуждены по факту сноса и других объектов культурного наследия в Петербурге.

Напомним, Сергей Макаров окончил юридический факультет Санкт‑Петербургского государственного университета. С августа 2014 года председатель КГИОП. Награжден медалью «В память 300-летия Санкт‑Петербурга», почетной грамотой губернатора Санкт‑Петербурга, благодарностями губернатора Санкт‑Петербурга.

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