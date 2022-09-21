21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудил слова главы КНР о том, что Народно-освободительная армия Китая должна готовится к участию в настоящих боевых действиях.

Светлана Рыбина, , 23:09 — REGNUM Заявление председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава китайского государства обратился с таким заявлением не к кому-нибудь, а к участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, прошедшего в Пекине. Среди участников этого мероприятия были и члены Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, что много говорит о статусе этого, казалось бы, заурядного семинара.

«Что-то много сегодня хороших новостей. А день ещё даже не кончился», — отметил Артём Л.

Многие пользователи предположили, что наиболее вероятными боевыми действиями может стать вооружённый конфликт между Китаем и Тайванем.

«Не думаю, что Китай нацелился воевать с инопланетянами. Колокол по Тайваню зазвонил», — пишет Юля К.

Некоторые комментаторы заподозрили, что руководства России и Китая держат тесную связь и могут принимать согласованные стратегические решения.

«Видимо, Цзиньпин с Путиным пошептались на ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и вот решили одновременно начать военную движуху», — предполагает Евгений Ш.

«Китайцы должны помочь России, срочно открыть второй фронт борьбы против США на Тайване», — написала Олеся К.

Часть людей полагает, что китайская спецоперация окажет благоприятное воздействие на спецоперацию российскую.

«Если Китай действительно начнёт свою спецоперацию по Тайваню сейчас, это очень сильно поможет России. США в таком случае придётся поставлять часть военной техники Тайваню, которая могла бы пойти Киеву. И наоборот, Китаю выгодна спецоперация России [на территории бывшей УССР], т. к. часть поставляемой техники, которую кидают США сюда, могла бы пойти на Тайвань. Из этого делаю вывод, что Китаю свою проблему лучше решать сейчас. Это лучшее время для этого. А США могут не выдержать, поставляя такое количество военной техника на два фронта. Так что, Китай, не спи, лучшего времени для этого не будет!» — обращается Сергей П.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Интересно, а Китай так же будет сюсюкаться, как у нас с киевскими нациками, или просто в кашу перемолотят всё на Тайване?» — спрашивает Максим М.

Ряд пользователей указывает на то, что весь мир с придыханием наблюдает за тем, как Россия и Китай совместными усилиями пытаются затолкать в гроб американскую гегемонию.

«Россия и Китай объединяют силы против мирового зла!» — считает Батыр Ш.

«Всё правильно! Китай со одной стороны, а Россия с другой стороны! И так мы установим порядок в мире. Не зря же Путин встречался с Си Цзиньпином совсем недавно!» — отметил Alexander M

«Всё идет к полному смещению сил в мире. И мы становимся свидетелями тектонических сдвигов. История выбрала наше поколение», — пишет Анастасия Д.

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Kremlin.ru

«Мир разделился перед решающей битвой», — поделилась своим мнением Ирина Ф.

«Начинается всемирная «частичная мобилизация» против англосаксонской гегемонии», — указывает Раджаб Д.

Напомним, 21 сентября Центральное телевидение Китая сообщило о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе в Пекине, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях».