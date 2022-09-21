Москва, , 21:48 — REGNUM Финляндия заплатит слишком дорого, если откажется от газа из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае отказа от российского СПГ финнам, конечно, придётся искать другие источники энергии. Однако получат они их всё равно из России, но обходным путём. Как и Киев получает словацкий газ, который на самом деле российский. Так и Финляндия, если откажется, будет получать наши энергоресурсы, но под прикрытием третьей страны. По более дорогой цене, конечно. Но Россия от этого ничего не потеряет, а лишь приобретёт», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что государственная компания Финляндии Gasum вынуждена продолжать закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках действующего контракта, иначе она будет вынуждена платить просто так. Об этом сказано в материале, опубликованном на страницах издания Helsingin Sanomat.