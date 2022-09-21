Херсон, Бывш. УССР, , 21:46 — REGNUM Об ударе бандеровских боевиков по паромной переправе в центре Херсона сообщает 21 сентября телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что боевики бандеровского режима продолжают атаковать гражданские объектыв Херсоне: так, в районе мостоперехода ХБК-Таврический прогремел взрыв.

«Ещё один удар нанесён по паромной переправе в центре Херсона, баржа которого использовалась исключительно мирным населением», — говорится в сообщении.

Напомним, Херсон освобождён от ВСУ в ходе спецоперации ВС РФ 3 марта.

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