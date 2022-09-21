Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Американский актёр Мэттью Макконахи признался, что пережил насилие и домогательства в раннем возрасте. Его слова приводит издание ET.

Мэттью Макконахи

«Я не собираюсь бояться отношений, потому что моим первым опытом был шантаж. Я не позволю этому поколебать моё чувство доверия к людям и всегда говорю, что у меня могут быть здоровые отношения, и это даже не подлежит обсуждению», — заявил артист. Макконахи также добавил, что не отрицает пережитое в юности насилие, однако предпочитает не вспоминать об этом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Студия Skydance остановила производство спортивной драмы «Далласская афера» с Мэттью Макконахи в главной роли. По данным источника, причиной отмены стало расследование реальной истории спортсменок, которая должна была лечь в основу ленты.

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