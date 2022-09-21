Париж, 21 сентября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. На юго-востоке Франции произошел пожар на заводе с ядерным топливом, сообщает 21 сентября AFP со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN).

Ядерное топливо

Пожар произошёл на заводе французской компании — оператора атомных электростанций Framatome, расположенном в департаменте Дром на юго-востоке Франции.

По данным Агентства, пожар был потушен, риска выброса радиации нет.

«Пожар потушен, первые замеры радиации показывают, что уровень радиации не превышен», — указано в сообщении ведомства.