Москва, 21 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Ситуация с Косово напрямую зависит от развития событий на территории бывш. УССР. Это прекрасно понимает и президент Сербии Александр Вучич. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Вучич прекрасно понимает, что ситуация на территории бывш. УССР напрямую связана с ситуацией Сербия — Косово. И то, что мы наблюдали в августе, было небольшой репетицией перед возможным полномасштабным конфликтом. Такая же ситуация есть на Тайване, в Карабахе и Центральной Азии. Безусловно, что в дальнейшем конфликт может перейти на мировой уровень. Стоит учесть, что и СВО началась после того, как США перешли красную линию, поэтому глобальный характер спецоперация имеет с самого начала», — напомнил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что президент Сербии Вучич заявил о риске расширения конфликта на территории бывш. УССР. до мирового масштаба.