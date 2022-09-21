21 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 22:37 — REGNUM На заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации не могли не откликнуться и в Грузии. Соцсети запестрели как негативными, так и позитивными оценками этого решения. Если часть пользователей не стыдилась нецензурных выражений и называла Россию и ее президента «фашистами», другая часть предсказывала, что нынешнее противостояние после объявленной мобилизации уже точно приведет к новому миропорядку. Третьи же призывали стороны к переговорам, дабы предотвратить вероятность применения ядерного оружия и третьей мировой войны.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не буду вдаваться в глубокий анализ, но уверен, что решение Путина о «частичной мобилизации» и росте военного производства продиктовано теми неблагоприятными заключениями, которые выложили ему его аналитики и разведка», — написал в соцсетях один из грузинских экспертов.

По мнению же пользователя Т. А., объявление «частичной мобилизации» — угроза скорее для Европы, чем для Америки, потому что, по ее же определению, «русские зимой отвоевывать большие территории не собираются».

«Вот сейчас заплачет мать НАТО и Евросоюза», — отреагировал на заявление президента России Д. Д.

«А вы посмотрите, сколькие побегут сейчас из России», — сменила тему И. Ч.

«Выставят пушечное мясо… А потом будут считать убитых», — заметила М. М.

А пользователь Н. Г. то ли с иронией, то ли всерьез воскликнула: «Владимир Владимирович! Хранит вас благо сегодняшнего дня! Все у вас получится, потому что вы сражаетесь с сатаной».

Владимир Путин Kremlin.ru

Поток комментариев в соцсетях вызвал отклик германского канцлера Шольца на заявление Путина, где тот назвал объявление частичной мобилизации «актом отчаяния» и предсказал, что «Россия не сможет выиграть эту преступную войну».

Как ни странно для прозападной Грузии, слова Шольца пробудили у большинства грузинских пользователей соцсетей резко негативные эмоции.

«Россия выиграет войну у Америки и Европы, и вашу мать…» — написал пользователь Н. Н.

«И марсиан победит и станет властелином галактик», — съязвил Д. А.

«Она уже выиграла», — заключил Г. Ц.

«Россия (нецензурно) всю Германию и Европу, пусть только настанет зима», — пригрозил Ю. Н.

«Так думал Наполеон, так думал Гитлер, так же думаете и вы», — обратился к Шольцу пользователь Г. И.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так вот, именно отчаявшийся Путин опасен, как бы к ядерному оружию не обратился!» — предупредила Шольца М. Д.

«А как же, вы, идиоты, всем составом НАТО воюете, и не хотите, чтобы он (Путин) мобилизацию объявлял?» — ответил Шольцу Б. М.

«Не получилось у вас испугать Путина — теперь дрожите», — воззвала к западным лидерам Д. Г.

И только пользователь О. К. воскликнула: «Аллах Акбар тебе, Шольц!»