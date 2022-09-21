Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Не стоит считать блефом заявление президента России Владимира Путина о том, что шантаж со стороны Запада применением ядерного оружие чреват ответными действиями, заявил 21 сентября глава Сербии Александр Вучич на телеканале Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Отметив, что Белград хочет мира, и выразив надежду на то, что «компромиссное решение» по ситуации с б. УССР будет найдено, Вучич заявил:

«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует».