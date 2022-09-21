Вучич призвал не надеяться, что слова Путина о ядерном оружии — блеф
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Не стоит считать блефом заявление президента России Владимира Путина о том, что шантаж со стороны Запада применением ядерного оружие чреват ответными действиями, заявил 21 сентября глава Сербии Александр Вучич на телеканале Newsmax.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Отметив, что Белград хочет мира, и выразив надежду на то, что «компромиссное решение» по ситуации с б. УССР будет найдено, Вучич заявил:
«Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует».