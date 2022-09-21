Беневенто, Италия, , 21:22 — REGNUM Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера «Беневенто», выступающего в итальянской Серии B 2022/23. Об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте команды.

Фабио Каннаваро Дмитрий Садовников

По информации источника, соглашение Фабио Каннаваро с «Беневенто» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Официальная презентация Каннаваро в качестве наставника «Беневенто» состоится 22 сентября.

На данный момент «Беневенто» с двумя победами и семью набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии B 2022/23.