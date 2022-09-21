Волгодонск, Ростовская область, , 21:21 — REGNUM В Ростовской области в результате смертельного ДТП травмы получили четверо детей в возрасте от трёх до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 21 сентября.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился около 15:30 мск на участке автодороги Волгодонск — село Дубовское. Водитель Ford Mondeo, предположительно, во время обгона не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего иномарка опрокинулась. В результате ДТП пострадали водитель и его супруга, которая впоследствии скончалась.

Также среди пострадавших — четверо несовершеннолетних пассажиров в возрасте трёх, семи, 14 и 17 лет.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.