Беверли-Хиллз, США, , 21:20 — REGNUM Актёры из серии фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз» снимутся в ленте «Аксель Фоули». Об этом сообщает портал IndieWire.

Цитата из к/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» режиссёра Мартина Бреста

Так, к касту присоединились Джадж Рейнхолд, Джон Эштон, Пол Райзер и Бронсон Пинчот, ранее сыгравшие в предыдущих фильмах серии. Съёмки картины должны начаться в ближайшее время.

Напомним, дата выхода фильма «Аксель Фоули» в настоящий момент неизвестна. Главные роли в ленте исполнят Эдди Мёрфи, Джозеф Гордон-Левитт и Тейлор Пейдж, а в качестве режиссёра выступит дебютант Марк Моллой.

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