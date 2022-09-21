Рен, Франция, 21 сентября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Ренн» объявил о подписании контракта с 27-летним экс-полузащитником «Лилля» Шекой. Об этом 21 сентября сообщает официальный сайт «Ренна».

Losc.fr «Лилль»

Соглашение хавбека сборной Португалии с французским клубом рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Шеку в 9 миллионов евро.

За «Лилль» Шека выступал с 1 июля 2017 года после перехода из «Браги» за 5 миллионов евро. 1 июля 2022 года португалец покинул французский клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Шека принял участие в 23 турах французской Лиги 1 201/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил десять желтых карточек.