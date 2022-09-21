Москва, , 21:24 — REGNUM США, передавая боевикам ВСУ развединформацию, оружие и целеуказания для ударов, балансируют на грани прямого участия в военном конфликте, заявил 21 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что в ходе боевых действий на территории бывшей УССР регулярно обнаруживается присутствие американских инструкторов и наёмников.

«Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную [бывшей УССР] российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов», — сказал Сергей Лавров.

«США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта», — подчеркнул министр иностранных дел России.