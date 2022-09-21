21 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что он не верит в то, что российская сторона может применить ядерное оружие.

Оксана Переможенко, , 21:43 — REGNUM Владимир Зеленский заявил о том, что не верит в то, что российская сторона может применить ядерное оружие.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не верю, что он (президент России Владимир Путин — О. П.) будет использовать это оружие. Не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — заявил он в интервью Bild.

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что вряд ли Россия применит ядерное оружие по территории бывш. УССР, слова российского лидера были адресованы НАТО. Были и те, кто добавил, что это не вопрос веры.

«Ох, лучше, Зеленский, не испытывай матушку», — отреагировала Екатерина Алексеевна.

«Он и не верил, что наш Владимир Владимирович Путин будет какие-то действия на Донбассе предпринимать. Однако», — отметил Serjik.

«По [территории б. УССР] и не надо… Надо с Америкой «договариваться», там может полыхнуть. А [б. УССР] без американцев — ничто», — пишет Ольга А.

«Сам себя успокаивает, глупенький», — отреагировала Ирина.

«У него разве вообще есть вера? Хотя бы во что-нибудь?» — не понимает Alexandra.

«А я не верю, что можно быть мразью настолько, что посылать свой народ [в бой] с армией, которая при желании бьёт по любой точке твоей территории, да ещё и имеет ядерный арсенал! Но можно же…» — добавил Сергей Я.

«Ядерное оружие против [б. УССР] применяться, ясное дело, не будет. А вот против НАТО, в случае его вмешательства, скорее всего да», — отметил Станислав.

«Конечно, не верится, в бункере-то», — с сарказмом прокомментировала Анжелика.

«А о чем он думал, дергая тигра за усы?» — спросил Ivan P.

«Какое незрелое восприятие реальности… Он же вообще не понимает, что происходит… Нельзя клоунов назначать управлять государствами! Это и ЕС касается!» — пишет Alex I.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так это не его мысли. Это так думают на Западе, поэтому и позволили себе все эти поставки оружия на [территорию б. УССР]», — считает Michael G.

«Это не вопрос веры. Это вопрос доктрины страны», — заметила Viktoria.

«Верить и не надо. Просто надо не знать точно и бояться», — отреагировал Алексей.

«Он всем и везде уже давно орет, что Россия — ядерная держава и «угрожает всему миру» ядерным оружием, а теперь он не верит», — недоумевает Natalie B.

«Ну естественно. Когда под чем-то, чувство страха притупляется. А слабоумие и отвага бьет через край», — с сарказмом отметила jmenka.

«А к чему он это говорит? Ну это высказывание же для чего-то было сделано? А не для трусливых ли европейцев, которые не хотят дальше лезть, а он их тянет за собой, мол, да всё [нормально], не будут они ядерное оружие применять», — добавил Даниил.

«А я не верю, что другие не применят! За себя мы отвечаем, а в них уверенности нет!..» — подытожила Елена.