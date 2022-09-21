Москва, 21 сентября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Пока не будут достигнуты все цели спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, она будет продолжаться, даже если на это потребуется время, заявил 21 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Newsweek.

Mid.ru Сергей Лавров

Запад, отмечает глава МИД РФ, фактически сам спровоцировал начало спецоперации, взращивая на территории б. УССР русофобский неонацистский режим и превращая её «в плацдарм для сдерживания России».

Глава российской дипломатии напомнил цели СВО: защита жителей Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация территории б. УССР.

Сергей Лавров «Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло».

Он добавил, что ЛНР уже освобождена полностью, также значительные территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей освобождены от ВСУ. Здесь «налаживается мирная жизнь», даже притом что эти территории бандеровские боевики продолжают обстреливать, устраивать диверсии.