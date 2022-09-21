Москва, 21 сентября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. 30-летний экс-защитник московского «Динамо» Заурбек Плиев подписал контракт с «Уфой», выступающей в Первой Лиге 2022/23. Об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте башкирского клуба.

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Соглашение Плиева с «Уфой» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 300 тысяч евро.

В прошлом сезоне Заурбек Плиев, выступая за «Динамо», принял участие в трех матчах за московский клуб во всех турнирах, проведя на поле суммарно 51 минуту.

За «Динамо» Плиев выступал с 1 июля 2019 года после перехода из грозненского «Ахмата» за 1,2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.